القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية «تحت السيطرة» في عيد الشرطة 2024

أهدت القوات المسلحة، وزارة الداخلية، أغنية جديدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت مُسمى «تحت السيطرة»، وذلك في ضوء احتفالات مصر ورجال الشرطة المصرية بالعيد الـ 72 للشرطة المصرية، والموافق 25 يناير 2024.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قبل قليل، الأغنية، وهي من غناء الفنان محمد شاهين، وكلمات أحمد عصمت، وألحان رامي رفعت، وتوزيع أحمد إسماعيل، ومونتاج وإخراج محمد محسن.

وجاءت كلمات أغنية تحت السيطرة، والتي أهدتها القوات المسلحة لوزارة الداخلية في عيدها، كالآتي:

لو أي وقت احتجته على طول بتلاقيه، نطمن أن الحق جاي في وقتها.

بالقانون أو حتى روحه.. عادي لو يفديك بروحه، مش كلام.. ده خلاص فعلاً قدها.

أول واحد بتلجئ له وبتتحامى فيه، بوجوده ماشية الدنيا زي المسترة.

نعرف انت أنك تشوف مصالحك أو يدلك ايه مصلحتك.. باختصار كله «تحت السيطرة».

نفسي أقدم التحية لكل شرطي فرد فرد.. شال في قلبه المسؤولية قال ده واجبي شايفه فرض.

مسلسل البطولة مستمر في كل عرض.. كل يوم لينا بانتصار.. كل يوم لينا برسالة.

التاريخ لو قال كلام.. المواقف تنصفه.. قلنا اخلاص التزام.. نبقى إحنا بنوصفه.

لو في شيء مس الأمان، والله بسنانه يهرسه.. حب بلده عشان يفديها بروحه ببسالة.

الليلة جاي الجيش يحيى في أغلى عيد.. شرطة بلاده شريك كفاحه للأبد.

لما وعدوا حقيقي وفوا.. شقوا الطريق وكفوا.. أيوه كانوا لبعض أفضل سند.

على قلب واحد طول حياتنا إيد في إيد.. اتفقوا على العهد ونفس القسم.

في الخطر عايشين حياتهم.. أولويات ترتيباتهم.. كل تفكيرهم ازاي يعلى الوطن.

نفسي أقدم التحية لكل شرطي فرد فرد.. شال في قلبه المسؤولية قال ده واجبي شايفه فرض.

مسلسل البطولة مستمر في كل عرض.. كل يوم لينا بانتصار.. كل يوم لينا برسالة.