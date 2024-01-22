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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة الـ72

كتب:

محمد بركات
04:42 م | الإثنين 22 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية خلال الفترة من السبت 27/1/2024 وحتى الثلاثاء 27/2/2024.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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