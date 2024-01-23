السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة بالعلاقات المصرية الروسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر صفحة جديدة بالعلاقات المصرية الروسية، وكل هذا يعتبر إنجازا آخر يضاف للعلاقات والتعاون الروسي المصري، ويدل على الجهود الكبيرة للحكومة للمضي قدما.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالاحتفال بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، عبر الفيديو كونفرانس، أن كل هذا يدل على أهمية خاصة للمشروع، حيث يأتي المشروع في مصلحة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الاجتماعية.