«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

التهنئة بعيد الشرطة

وجاء نص برقية التهنئة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، يجسد الاحتفال بيوم الخامس والعشرون من يناير من كل عام، قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها، ويتزامن عيد الشرطة مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير».

وتابع رئيس مجلس النواب: «بمناسبة هذا اليوم المجيد، يسعدني باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم لكم وللشعب المصري العظيم بخالص التهنئة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد المناسبة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يرحم شهدائنا الأبرار، ويبارك جهود المخلصين، الذين يحملون مشاعل البناء والتنمية على أرض مصر الغالية».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة بالدعاء: «حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء».