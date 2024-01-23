«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وهي الذكرى التي أثبت فيها رجال الشرطة أنّهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنّ الشرطة المصرية تثبت دوما إخلاصها في دفاعها عن الجبهة الداخلية للوطن، وأنّ رجالها الأبطال في طليعة الصفوف التي تقاتل وتدافع من أجل حماية ورفعة وطننا العظيم مصر، ومن أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وثمّنت الدكتورة إيمان كريم، جهود وزارة الداخلية في الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية لذوي الإعاقة، والتعاون المثمر بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتمثل في استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لهم مجانا، وتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، والتعاون المستمر في مجالات عدة.