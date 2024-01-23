بدء أعمال ترميم آثار جزيرة سهيل بأسوان.. بينها لوحة المجاعة

أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، عن بدء فريق الترميم التابع له بأعمال صيانة وترميم للنقوش الصخرية في جزيرة سهيل بمدينة أسوان بهدف الحفاظ على أضخم سجل مصري قديم منقوش على صخور الجزيرة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، في بيان اليوم، أن عمليات الترميم تتركز على تقوية الأجزاء الضعيفة في الطبقات الصخرية، بهدف الحفاظ على الكتابات والنقوش المسجلة عليها، وذلك بعد تعرض النقوش لعوامل جوية متنوعة قد تؤثر عليها، بما في ذلك تراكم الأتربة.

جزيرة سهيل كتاب مفتوح للآثار المصرية القديمة

وتقع جزيرة سهيل غرب مدينة أسوان، بالقرب من منطقة الشلال الأول، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي المهم في التاريخ المصري القديم حيث تحتوي الجزيرة على أكثر من 297 نقشًا ومنظرًا صخريًا قديمًا، تمثل تخليدًا لأسماء وألقاب حكام جزيرة إلفنتين التي كانت العاصمة القديمة لأسوان.

ومن بين هذه النقوش، تعتبر لوحة المجاعة واحدة من الآثار الأكثر شهرة في جزيرة سهيل والتي تصور مشهدًا يشيد بعهد الملك زوسر وحكمة الوزير إيموحتب.

حكاية لوحة المجاعة في أسوان

وقالت الباحثة الأثرية يسرا محمد إن اللوحة تحكي قصة حدثت في العام الثامن عشر من حكم زوسر، حيث تعرضت مصر لمدة سبع سنوات لنقص في مياه الفيضان ونقص في الحبوب، مما تسبب في مجاعة وشعور الشيوخ والأطفال بالجوع.

وتضيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جزيرة سهيل تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في أسوان وتضم العديد من الآثار المصرية القديمة ومزيج من الحضارة النوبية بجانب البازارات والمنتجات اليدوية.