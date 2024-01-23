بناء الوعي الرشيد.. تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس لـ«دراسات بنات الأزهر»

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، مطلع مارس المقبل، مؤتمرها الدولي الخامس «الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد»، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة.

الأخلاقيات.. وآليات بناء الوعي الرشيد

وقالت الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، رئيس المؤتمر، إن مؤتمر الأخلاقيات.. وآليات بناء الوعي الرشيد يعقد انطلاقًا من رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الوعي الرشيد، والتي أكدها خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف في أكتوبر 2020.

وأِشارت إلى أن المؤتمر يعقد تحقيقًا لجزء من رسالة جامعة الأزهر تجاه خطة مصر 2030م، وتلبيةً لواجب الوقت في استحداث آليات لبناء وعي رشيد يحقق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الغراء، لافتة إلى أن المؤتمر يشارك فيه متخصصون في الدراسات الشرعية والعربية والتطبيقية والدراسات الإنسانية الأخرى، مؤسسات المجتمع المدني وكل المعنيين؛ بما يحقِّق الفائدة المرجوة من الدراسات البينية في مجالاتها المختلفة من أجل بناء الوعي الرشيد بناءً متكاملًا مُحكمًا في ضوء متغيرات الواقع المتسارع؛ حتى تستمر مصر بأزهرها الشريف نهرًا فياضًا بالعلم على غيرها من الأقطار والبلدان.

محاور مؤتمر آليات بناء الوعي الرشيد

ونوهت إلى أن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور المهمة وهي:

المحور الأول: آليات بناء الوعي الرشيد في ضوء الأحكام المتعلِّقة بالأخلاق

المحور الثاني: مقاصد الشريعة وأثرها في بناء الإنسان وعمارة الأكوان.

- المحور الثالث: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات القانونية

المحور الرابع: سُبُل بناء الوعي الأخلاقي الرشيد والنهوض بالمجتمعات في ضوء نصوص القرآن الكريم.

المحور الخامس: البناء السلوكي الخاص والعام في السُّنَّة النبوية، أسسه وتداعياته.

المحور السادس: الأُسس النظرية والتطبيقات العملية للقيم الأخلاقية في السُّنَّة النبوية والعصر الحاضر، ويتضمن ما يلي"

المحور السابع: أخلاقيات المهنة في ضوء السُّنَّة النبوية تصورات وضوابط.

المحور الثامن: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات العقائدية ومقارنة الأديان.

المحور التاسع: القيم الأخلاقية والإبداع الأدبي.

المحور العاشر: القيم الأخلاقية والنقد الأدبي.

المحور الحادي عشر: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات البلاغية.

المحور الثاني عشر: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات النحوية.

المحور الثالث عشر: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في الدراسات اللغوية.

-تمكين المرأة واثره في بناء الوعي الرشيد.

المحور الرابع عشر: الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد في المجال الإعلامي.