الأزهر يقرر صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه.. اعرف المستفيدين

قالت مصادر مُطلعة من داخل جامعة الأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارا بصرف 1500 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر الشريف اليوم، وذلك لجهودهم الحثيثة خلال الفترة الماضية.

المستفيدون من منحة شيخ الأزهر

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن المنحة التي صدرت للعاملين في جامعة الأزهر الشريف سيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دائما ما يصدر تلك المكافأة كل عام نظرا لما حققه جميع العاملين من مجهود جبار، وتحقيق الكثير من الإيجابيات خلال الفترة الماضية، فضلا عن حرص الإمام الأكبر على تطوير والارتقاء بالعملية التعليمية باستمرار.

منحة جامعة الأزهر الشريف

وأوضح المصدر أن منحة شيخ الأزهر الخاصة بجامعة الأزهر الشريف تختلف عن منحة العاملين في المشيخة وقطاع المعاهد الأزهرية، قائلا: «المنحة تصدر بقرار من شيخ الأزهر الشريف وتختلف كل عام عن العام الذي قبله، حيث كانت في بعض السنوات 500 جنيه، ولكن الآن أصبحت 1500 جنيه».

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قرارا بمنحة أخرى للعاملين في مشيخة الأزهر والمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر في رمضان المقبل، كعادته كل عام، للتخفيف عن العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتقديرا لمجهوداتهم.