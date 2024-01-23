ميزة جديدة من واتساب لنقل الملفات مع الأجهزة القريبة.. هز الهاتف أسرع طريقة

ميزة جديدة، بدأ تطبيق واتساب، العمل عليها، من خلال مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة، ما يحسن ميزة المشاركة القريبة، والتي تسمح بنقل الملفات عبر خاصية «البلوتوث».

ويعمل تطبيق واتساب على إتاحة ميزة للمستخدمين من خلال مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة، حيث يحتوي الإصدار التجريبي الأحدث (2.24.2.17) من تطبيق واتساب بأجهزة أندرويد على ميزة تسمح بنقل الملفات عبر البلوتوث، بحسب موقع «Android Police».

واتس آب يختبر ميزة مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة

في الآونة الأخيرة، قامت جوجل وسامسونج بتحسين ميزة المشاركة القريبة، وهي ميزة مشاركة الملفات المضمنة في نظام أندرويد، وأعادت تسميتها بالمشاركة السريعة.

وستعمل هذه الإمكانية الجديدة على تسهيل مشاركة الملفات عبر هواتف «أندرويد» وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل «Windows» و«Chrome».

بالمقارنة مع التقنيات التقليدية مثل نقل الملفات عبر الدردشة أو استخدام التخزين السحابي، فهو يوفر حلاً أسرع وأكثر عملية من خلال تمكين المستخدمين من تبادل الملفات بحجم يصل إلى 2 جيجابايت، بحسب التقرير.

كيف يمكن تبادل الملفات مع الأجهزة القريبة عن طريق واتساب؟

كيف يمكن نقل الملف عبر واتساب بين الأجهزة القريبة والاستفادة من الميزة الجديدة؟ يجب أن يكون كلا المستخدمين في منطقة «الأشخاص القريبين» بالتطبيق وأن يظلوا هناك حتى تتم عملية النقل بنجاح.

سيضمن التشفير الشامل أن تكون مشاركة الملفات آمنة كما هو الحال مع الإعداد الافتراضي لتطبيق واتساب، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه يجب على المستخدمين هز هواتفهم لبدء المشاركة، وفقا للتقرير.

ويضمن التشفير الشامل سلامة وأمان نقل الملفات من خلال إدارتها بشكل فعال للحفاظ على الخصوصية، حيث يقوم التشفير بإخفاء أرقام الهواتف التي يتعذر الوصول إليها ومنع نقلها إلى تلك غير المدرجة في قائمة جهات الاتصال.

يجب أن يكون كلا المستخدمين في منطقة "الأشخاص القريبين" بالتطبيق وأن يظلوا هناك حتى تتم عملية النقل بنجاح، وفقًا لـ WABetaInfo . سيضمن التشفير الشامل أن تكون مشاركة الملفات آمنة كما هو الحال مع الإعداد الافتراضي لتطبيق WhatsApp. من المثير للاهتمام ملاحظة أنه يجب على المستخدمين هز هواتفهم لبدء المشاركة. يضمن التشفير الشامل سلامة وأمان نقل الملفات من خلال إدارتها بشكل فعال للحفاظ على الخصوصية. يقوم التشفير بإخفاء أرقام الهواتف التي يتعذر الوصول إليها ومنع نقلها إلى تلك غير المدرجة في قائمة جهات الاتصال.