بالزي الصعيدي.. محمد عدوية يروج لأغنية رسالة واتساب بشكل جديد

روج الفنان محمد عدوية، لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «رسالة واتساب»، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد، بطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

ترويج محمد عدوية لأغنيته الجديدة

ونشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات «تيك توك»، مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية «رسالة واتساب» من كلمات محمد عبدالجابر، وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية، كان طرحه أغنية «قبطان سفينتي» عبر «يوتيوب»، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأغنية «قبطان سفينتي» من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.