ضبط‏ 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 46 ألفا و187 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(735) مخالفة السير بدون تراخيص.

(73) دراجة نارية مخالفة.

(7327) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(19) مخالفة موقف عشوائي.

(1327) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(13) مخالفة شروط التراخيص.