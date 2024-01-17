التشطيبات النهائية لمحطة حدائق أكتوبر بالقطار الكهربائي السريع.. مرور علوي

وثقت وزارة النقل، التشطيبات النهائية لمحطة حدائق أكتوبر بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، والتي تخدم تبادل الخدمة بين الخط الأول والثاني لهذه النوعية من القطارات، موضحة أنَّ التنفيذ يتم بأياد مصرية خالصة وفق المواصفات العالمية، خاصة وأن هذه الشبكة من القطارات تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

سير خط القطار الكهربائي

سيمر القطار الكهربائي السريع بالخط الأول، من محطة حدائق أكتوبر، بشكل سطحي وبالنسبة للخط الثاني علوى وتحتوي على الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب، حيث يُجر تنفيذها وفق جدول زمني محدد، ضمن أعمال تنفيذ مسار المشروع الذي سيخدم المناطق العمرانية الجديدة ويخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة أخرى.

تُظهر الصور حجم الأعمال الإنشائية التي تمت بالمحطة بداية من بوابة دخول الركاب ثم الدور الأرضي الذي يشتمل على شبابيك التذاكر والاستعلامات وأرصفة المحطة، وهنا عملت وزارة النقل على تيسير حركة الركاب من خلال تحديد مسارات معينة وبدقة منعا للازدحام، الأدوار الأخرى التي تشتمل على مكاتب فنية وإدارية.

وتُظهر الصور التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية فيسبوك، أيضاً تحديد مسارات القطارات الكهربائي السريع والأرصفة وتخصيص أماكن انتظار عليها لجمهور الركاب، حيث عملت وزارة النقل على تنفيذ المحطة بما يدخل الأهمية القصوى للمشروع.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل، بجامعة بني سويف، أنَّ وزارة النقل تستهدف من تنفيذ هذا المشروع الضخم لإحداث طفرة كبيرة في منظومة النقل في مصر، إذ يتمّ تنفيذ المشروع في مناطق صحراوية من المقرر أن تخلق مسارات حية وعلى جانبيها مناطق تنموية كبيرة.

وقال الدكتور عبدالله أبو خضرة لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويسهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، خاصة لكبر حجمه، كما يسهم في ربط مناطق التنمية ببعضها البعض.