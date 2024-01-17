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أحمد الطاهري: تقرير لـ«إندبندنت» رصد زيادة الضغوط على الاحتلال مع مرور 100 يوم على الحرب

كتب:

يارا أشرف
07:23 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن تقريرا نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، جاء فيه أنه مع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت تتزايد الضغوط على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو. 

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل، قالت إن هذا هو الوقت المناسب لتقليص هجومها العسكري، وهو ما أعقبه تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا فيها إلى مسار من أجل دولة فلسطينية، والصين رددت مثل تلك الدعوات وحثت على جدول زمني محددد، وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين». 

وتابع الإعلامي، أن خلاصة الأوراق البحثية لمراكز الأبحاث الدولية في الأيام الماضية، ثمة احتمال صفر% أن تكون حكومة نتنياهو أو حتى حكومة إسرائيلية، أقل تطرفا مستعدة للشروع في طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القراءات عزّز منها خروج نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قائلا: «لن يوقفنا أحد في مهمة هزيمة حماس».

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