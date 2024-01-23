القبض على 3 تشكيلات عصابية متهمين بالسرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «النشل» باستخدام مركبة «توك توك» ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (6 هواتف محمولة) وكذا ضبط (فرد خرطوش وطلقة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة – سلاح أبيض مطواة – مركبة توك توك).

كما تم ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة عدادات مياه، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وجرى ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من محاسب بدائرة قسم شرطة عين شمس باستخدام دراجة نارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كما أضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.