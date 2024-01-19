محافظ الدقهلية: إحالة 142 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام نحو 11 وحدة مركزية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والبيئة والتموين والصحة بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمجازر في المحافظة، وتمكنت من إحالة 142 محضرا للنيابة العامة بالدقهلية.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد «مختار» أن الإحالة جاءت وفقا لتقرير اللجنة الخماسية بنتيجة الحملات التموينية التي جرت في مراكز ومدن الجمالية والسنبلاوين والمطرية وجمصة وتمي الأمديد وبني عبيد ونبروه وميت غمر وبلقاس ودكرنس والمنزلة.

وجاءت المخالفات التي تم ضبطها كالآتي:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري.

- محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين.

- محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

- محاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها.