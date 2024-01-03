النيابة العامة تقرر تسليم 600 طن من البصل لـ«التموين» لبيعها للمواطنين

أمرت النيابة العامة بتسليم نحو 600 طن من محصول البصل للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وذلك بعد ضبطها مخبأة في عدة أراضي زراعية لدى المزارعين.

ويأتي ذلك بعدما تمكنت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، من ضبط نحو 600 طن من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بـ24 قطعة من الأراضي الزراعية، واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر، وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، وعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن عن قرينة المعد لإعادة الإنبات «التقاوى»، وأمرت بتسلم المحصول للجهات التابعة لوزارة التموين، وأيضًا تسليم «تقاوي» بلغت نحو 35 طنًا لحائزي تلك الأراضي.