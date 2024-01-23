إطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» لدعم الشباب والفتيات في أبو قرقاص بالمنيا

تابع تاج أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص في المنيا، سير العمل بالسيارة المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتدريب الشباب والفتيات على أعمال الخياطة والسباكة والخراطة كمرحلة أولى وثانية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح رئيس المركز، أن المبادرة تستهدف تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر، والشباب على أعمال السباكة والكهرباء لمدة 15 يوما مجانا، مع الاشتراط على المتدرب إجادة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 18 سنة.

ولفت إلى أن التدريب يجري من خلال نخبة من المتخصصين، كما يحصل المتدرب على شهادة من وزارة العمل، وذلك في إطار توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب، بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالعمل على توفير حياة كريمة للسيدات والشباب، واستثمار طاقاتهم في الإنتاج، من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل الفتيات والشباب، وصقل المواهب والحرف المختلفة وتنمية المهارات، للحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.