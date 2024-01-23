بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. وظائف توفرها الشباب والرياضة بشركة توريدات

وقعت وزارة الشباب والرياضة، العديد من اتفاقات التشغيل مع شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.

فرص عمل توفرها وزارة الشباب مع القطاع الخاص

جاء ذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، من خلال التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل للخريجين من الجنسين.

وظائف متنوعة بشركة توريد خضراوات وفاكهة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، اتفاقها مع شركة النور لتوريدات الخضر والفاكهة، لتوفير فرص عمل للشباب.

«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، بإحدى شركات توريدات الخضر والفاكهة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

الوظائف المطلوبة

وجاءت تفاصيل الوظائف وفرص العمل على النحو التالي:

1. مندوب تسليم

2. مسئول مشتريات

3. سائق (رخصة اولي وثانيه فقط)

4. مسئول مبيعات

5. محاسب

6. مهندس إنتاج

مكان العمل: العبور يوجد سكن للمغتربين

متطلبات الوظيفة

• مؤهل متوسط أو مؤهل عال

• الحد الأقصى للسن 38 سنة

• الخبرة من سنه الي 3 سنوات

المميزات والحقوق

• رواتب مجزيه تبدأ من 5000 إلى 6000 (على حسب الوظيفه) + بدلات

• يوم إجازة في الأسبوع

• الشيفت: 9 ساعات + ساعة بريك

• تأمينات طبية واجتماعية

• توفير سكن + مواصلات

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا