سيناريو 2021 يطارد منتخب مصر بعد إصابة الشناوي.. مدة الغياب صادمة

ما زال النحس يطارد منتخب مصر، رغم التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن، بعد الصدمة التي تلقاها الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، بشأن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

«الأشعة أثبتت إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية»، بيان صادم أصدره الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، منذ قليل، يعلن خلاله غياب الحارس الأساسي للفراعنة عن باقي المشوار القاري.

سيناريو أمم إفريقيا 2021

أعادت إصابة الشناوي إلى الأذهان السيناريو الأسود الذي مر به الفراعنة في نسخة أمم إفريقيا 2021، بعدما سقط حارس الفراعنة مصابا أيضا أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة، بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن باقي المباريات حينها، ليحل مكانه البديل محمد أبو جبل، الذي تحمل المسؤولية وتألق مع الفراعنة حتى المباراة النهائية، قبل أن يخسر المنتخب اللقب في مباراة درامية أمام السنغال بركلات الترجيح.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة الغياب

خلع الكتف هو إصابة شائعة، ستتطلب بنسبة كبيرة عملية جراحية في نهاية المطاف، وسيصاب ما يصل إلى ثلث هؤلاء المصابين بالتهاب مفاصل الكتف على المدى الطويل، بحسب موقع «national library of medicine».

ويستغرق التعافي من الإصابة في خلع بالكتف ما بين 3 إلى 4 أشهر، لإنهاء فترة التأهيل الخاصة بالحارس، ما يمثل خسارة كبيرة للمنتخب الوطني والنادي الأهلي، بغياب الحارس الأساسي لفترة طويلة.

وسقط محمد الشناوي في الدقيقة الأخيرة من مواجهة كاب فيردي، في إطار الجولة الختامية لدور المجموعات، بعد السقوط على كتفه.