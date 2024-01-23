استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا (تفاصيل) | عاجل

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، أمام كاب فيردي.

بيان رسمي من اتحاد الكرة عن استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: «أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف، يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد جرى التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، مع نظيره بالنادي الأهلي، على الإجراءات كافة بشأن الخطة العلاجية للاعب، نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا محمد الشناوي».

ووفقا لبيان اتحاد الكرة فإن محمد الشناوي لن يكون متاحا مع منتخب مصر في اللقاءات المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وأولها مواجهة دور الـ16 بالبطولة.

موعد مباراة مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة السادسة، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الانتصار لمواصلة مشواره في البطولة، علما بأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، سيغيب عن هذا اللقاء رسميا، نظرا لإصابته في العضلة الخلفية.