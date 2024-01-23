رئيس الحركة الوطنية: ذكرى عيد الشرطة شاهد تاريخي على بسالة أبطال صنعوا المجد

هنأ اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال وقيادات وأبطال وزارة الداخلية جنود وضباط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة داعيا المولى عز وجل أن يعينهم على حماية أمن واستقرار الوطن وأن يتقبل أرواح شهدائهم في أعلى عليين.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أنه رغم مرور 72 عاما ستبقى ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة شاهدا تاريخيا على بسالة أبطال صنعوا مجدا تتباهى به الأجيال، ذكرى عزيزة نستلهم منها معاني النضال والوفاء والإخلاص لتراب الوطن .. ذكرى نحتفل فيها برجال أوفياء ضحوا بأرواحهم ورفضوا إخلاء محافظة الإسماعيلية، ورفضوا تسليم سلاحهم للاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 فسقط ما يزيد على 50 شهيدا و80 جريحا فكانوا على موعد مع الحياة الأبدية، موعد مع مجد خالد وذكرى باقية.

تضحيات رجال الشرطة

وقال اللواء رؤوف السيد علي، إن تضحيات رجال الشرطة وجهودهم من أجل حفظ الأمن والأمان ستظل محل تقدير وعرفان بالجميل لأبطال قدموا حياتهم وأرواحهم فداء لأمن المواطن، مضيفا أن التاريخ والحاضر شاهد عيان على مسيرة حافلة بالعطاء ومليئة بالمواقف والأحداث التي تتجلى فيها الوطنية والوفاء والإيثار في أبهى صورها.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في بيانه إلى أن الحدث التاريخي لأبطال الداخلية في 25 يناير عام 1952 سيبقى خير دليل على تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذجا مشرفا من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن لذا استحق هذا اليوم أن يكون عيدا لأبطال تفخر بهم مصر والمصريين.