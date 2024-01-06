أمين «شباب الحركة الوطنية»: زيارة الرئيس لمعسكر المنتخب تحمل رسالة دعم وتشجيع

قال أحمد نشأت، أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية بشكل عام ومقوماتها تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، لافتا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بالرياضة المصرية واضح جدا ولا يقتصر على كرة القدم، بل كل الألعاب الجماعية والفردية.

الملاعب والصالات

وأوضح «نشأت» في تصريح لـ«الوطن»، أن اهتمام الدولة بالرياضة يظهر في الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية وإنشاء الملاعب والصالات وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق البطولات في مختلف الألعاب، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمعسكر المنتخب تعتبر رسالة دعم ومساندة وتحفيز للاعبين من أجل بذل أقصى مجهود لإسعاد الشعب المصري العظيم.

اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية

وأشار أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في الرياضة تهدف لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من الرياضيين المتميزين قادر على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، كما تتضمن خطط اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية إطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذي يهدف إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا من خلال تطبيق معايير وأسس علمية وبدنية، والعمل وفق برنامج تأهيلي تدريبي لهم في إطار من الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب.