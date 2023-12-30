حزب الحركة الوطنية: نستعد لـ2024 بمواصلة مسيرة بناء الدولة وتحقيق مصالحها

تقدم اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى شعب مصر العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الدولة المصرية بالخير واليمن والبركات، وأن ييسر كل الجهود المخلصة لترسيخ الاستقرار والسلام، وتحقيق الأمن والأمان لشعبنا ووطننا العزيز .

نستقبل العام الجديد بروح مفعمة بالأمل

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، في بيان له: إننا نستقبل العام الجديد 2024، بروح مفعمة بالأمل والطموح، والثقة في قيادات الدولة ومؤسساتها الوطنية، لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب الخالد من آمال وتطلعات تُحسن من أوضاعه المعيشية، وترتقي به نحو مكانة أفضل، تتناسب مع تاريخه ومكانته التي يستحقها.

توحيد صفوف الشعب

وتابع: «نأمل ونحن نستقبل العام الجديد، أن تتفتح أمامنا آفاق جديدة في العمل السياسي، في ظل مناخ يستوعب الجميع، ويكون أكثر أمنا واستقرارا، وأن نواصل مسيرة بناء الدولة وتحقيق مصالحها، وتوحيد صفوف شعبها لتجتمع كل الطاقات الإيجابية، نحو العمل الجاد وترسيخ المفاهيم الحقيقية لدولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع، وفق معايير الديمقراطية الحديثة.