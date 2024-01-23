«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء بريطانيا سيزور الشرق الأوسط خلال أيام

قال ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، إن بلاده ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وتستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أنه يعمل مع واشنطن على إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الخارجية البريطاني سيزور الشرق الأوسط خلال أيام لبحث تداعيات أزمة البحر الأحمر.

وتابع: «لن نتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.