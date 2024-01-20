رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: العالم يحتاج إلى عودة ترامب لرئاسة أمريكا

أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، أن عودة دونالد ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون ما يحتاجه العالم الآن.

رئاسة ترامب قد تكون ما يحتاج العالم إليه الآن بالذات

جاء ذلك في مقال رأي لجونسون نٌشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ونقلته «روسيا اليوم» أنه بالنظر للحقائق فإنه يجب القول إن رئاسة ترامب قد تكون ما يحتاج العالم إليه الآن بالذات، داعيًا لعدم شيطنة الرئيس السابق، مطالبًا بتقييم نتائج رئاسته بشكل عقلاني، وعدم اعتباره ديكتاتورا مستقبليا.

ترامب سيدعم أوكرانيا

وأثنى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على سياسات رجل البيت الأبيض السابق ووصفها بأنها كانت ناجحة، وتحدث عن مدى دعمه لأوكرانيا حال فوزه بالرئاسة القادمة قائلًا: «مهما قالوا عن الرئيس ترامب الآن، أنا لا أصدق أنه سيريد أن يبقى في التاريخ كرئيس ترك البلاد التي ساعدها في وقت سابق في الدفاع عن حريتها».

وأضاف: «ترامب لن يتمكن من جعل الولايات المتحدة دولة عظيمة من جديد إن سمح الجمهوريون لروسيا بإهانة الغرب في أوكرانيا»، متوقعًا ألا يعقد أي صفقات مع روسيا وأنه سيدعم كييف وسيقدم لها كل ما تحتاجه من أجل انتصارها على روسيا حسب تعبيره.