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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا لبحث الأوضاع في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:29 م | الخميس 11 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، واستعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين.

وشدد الرئيس السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، إذ جرى  التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

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