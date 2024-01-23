محافظ أسيوط: حل 95% من المشاكل الواردة عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز 95.02% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023، لتصبح من أفضل الجهات الحكومية في سرعة التعامل مع الشكاوى المتنوعة وإنجازها، موضحًا أن هناك زيادة في معدل تلقي الشكاوى خلال العام الماضي، مشيدًا بفاعلية المنظومة في الاستجابة، فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

شكاوى مواطنين

وأضاف المحافظ إن المنظومة تلقت 4574 شكوى خلال عام 2023 ، منها 2903 شكوى فردية ، و1671 شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة 4574 شكوى فضلاً عن تنفيذ 102 شكوى واردة من فترة سابقة بمتوسط زمن الرد على الشكوى 11يومًا.

ولفت المحافظ إلى تنوع طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة المستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني ومقيم، مؤكداً الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم، لافتاً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.

التفاعل مع الشكاوى

وأشاد محافظ أسيوط بالمنظومة والجهود المبذولة من القائمين على العمل بالتفاعل مع الشكاوى ونتائج التواصل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة تجاه هذه الشكاوى فضلاً عن رفع تقارير مستمرة عن الشكاوى والطلبات ومدى الاستجابة ووضع حلول لها وتنفيذ المقترحات الواردة طبقاً للامكانات المتاحة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام شكاوي المواطنين ومطالب الجماهير والعمل على بذل مزيد من الجهود لزيادة سرعة الاستجابة والرد عليها وتفعيل آليات التواصل معهم.