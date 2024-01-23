162 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الدوري مع محافظ سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بعدد من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بالديوان العام بشكل أسبوع.

بحث مطالب وشكاوى المواطنين

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 162 مواطنا.

علاج على نفقة الدولة

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك.

وجرى الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.