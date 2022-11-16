حي الأربعين بالسويس يعقد اللقاء الجماهيري الـ16 ويستعد لموسم الأمطار

شهد حي الأربعين بمحافظة السويس مواصلة الأعمال في استقبال موسم الأمطار في الوقت الذي يواصل فيه اللواء هشام الشيمي، رئيس الحي، اللقاءات الجماهيرية لحل المشكلات اليومية.

اللقاء الجماهيري الـ16 لحي الأربعين

في إطار اللقاء الجماهيري السادس عشر لحي الأربعين بمحافظة السويس الذى عقده اللواء اركان حرب هشام الشيمى رئيس الحى والجهاز التنفيذي بالحى لحل مشاكل وخدمات أهالى الحى حيث وقد تم استعراض مشاكل المواطنين وقام رئيس الحى بالتوجيه بإعطاء حلول فورية لكل المشاكلات التى تم طرحها أثناء اللقاء.

مواصلة أعمال تطهير بلاعات وخطوط الصرف ورفع المخلفات

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب هشام الشيمي رئيس حي الأربعين بإستمرار الحفاظ على مستوى النظافة العامة.

تابع الجهاز التنفيذي لرئاسة الحي رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والتي تشمل شارع الجيش وشارع ماهر وشارع المحروسه و من على طول إمتداد شارع النيل وشارع عمر بن عبدالعزيز بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة من قطاعي شرق وغرب الأربعين،كما تم إجراء عمليات تطهير لخطوط بلاعات الصرف الصحى فى عدد من الاماكن داخل نطاق الحى منها مدينة الإيمان والسادات

علاوة على رفع مخلفات ورد النيل من ترعة الهويس وبجوار محطة المياه.

متابعة استمرار صيانة خطوط الكهرباء

كما شهد الحى استمرار أعمال الصيانة الدورية بمختلف مناطق الأربعين على التوالي حيث تم إصلاح أعطال الولاعات والعلب الكهربائية و إصلاح خطوط وكابلات شبكه الكهرباء بمناطق كفر شارل وكفر احمد عبده القديم وكفر محمد سلامة و كفر حوده ومنطقة الألبان.