محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مشددا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يُعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

توصيات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع توصيات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والتي من أهمها تخصيص الأرض وإصدار التصاريح بشأن المكان الذي ستسحب منه المياه من ترعة الكسرة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، والموافقة على صرف المياه المعالجة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمصرف أم دومة.

مخرجات لجنة الاستثمار بالمحافظة

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد عزيز أهم مخرجات لجنة الاستثمار بالمحافظة، ومنها فرص استثمارية جاهزة مثل إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج، وحق استغلال مساحة 149 فدانا بمنطقة غرب جرجا مزارع تربية دواجن، وإنشاء مصنع لإنتاج سماد عضوي على مساحة 2000 متر مربع، ضمن 11 فدان بالمخطط العام لحي الكوثر.