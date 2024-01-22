اعتماد تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية

اعتمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارا بتشكيل المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام مؤسسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية ICC.

وضمت العضوية كل من:

- ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة السويس.

- جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة سوهاج.

- دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة البحيرة.

- إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية.

- آمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية.

- ناهد يوسف عبد العال رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

- إيثار بدوي رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية البحر الأحمر.

- ماجي منير، غرفة الأقصر

ويذكر أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، يعد أول كيان لصاحبات السجلات، يتم تشكيله في تاريخ الغرف التجارية منذ إنشائها عام 1922، حيث كان أحمد الوكيل كلف ريم صيام بتشكيله في عام 2015، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، التي ساهمت في تشكيل مثل تلك المجالس بباقي محافظات الجمهورية، خلال السنوات السابقة.

وجاء في القرار اختصصات المجلس، والتي من أهمها:

- استكمال تشكيل المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

- تعزيز التعاون والتشبيك بين صاحبات السجلات التجارية محليا ودوليا.

- تفعيل دور رائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص، والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.

- تقديم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال، وتساهم في تطوير أعمالهن واستدامتها.

- نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية.

- دعم إنشاء حاضنات الأعمال المبتكرة، وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة وتبنيها وتطويرها، وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.

- توفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها وقدراتها كالتدريب والتأهيل.