محافظ سوهاج يوفد قيادات التعليم للاطمئنان على حالة موظفة مصابة في حادث

أوفد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفدًا من قيادات التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، وأحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية، لزيارة دينا كمال، الموظفة بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية عقب تعرضها لحادث قطار على محطة طما، للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم كل الدعم لها ولأسرتها.

تقديم الدعم للمصابة وأسرتها

وأكد وكيل الوزارة أن اللواء محافظ سوهاج وجه بتقديم كل الدعم للمصابة وأسرتها، وأن المديرية بدأت بالفعل في خطوات تنفيذ ذلك، كما أكد أن المحافظ وجه بتلبية طلبها في النقل لأقرب مكان لمحل إقامتها يناسب حالتها الصحية.

انتظام سير الامتحانات

وفي سياق آخر، تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، يرافقه سليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني، مدير التعليم العام، وأحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية، سير العمل بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي بإدارة طما التعليمية.