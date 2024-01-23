رئيس «الرعاية الصحية»: تكلفة إنشاء مستشفى نويبع تخطت 500 مليون جنيه

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى نويبع التخصصي الجديد، المقرر انضمامه وتشغيله ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية في المحافظة جنوب سيناء، إبريل المقبل.

وتفقد السبكي أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديد، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بالمستشفى بنسبة 81% حتى الآن، وأن تكلفة الأعمال الإنشائية والمعلوماتية في المستشفى، تخطت 500 مليون جنيه، والطاقة الاستيعابية للمستشفى 50 سرير إقامة، و3 رعايات مركزة، و3 حضانات، و5 أجنحة للعمليات، وقسم للغسيل الكُلوي.

ولفت السبكي إلى أن مستشفى نويبع التخصصي سيقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء نويبع، والتجمعات البدوية المتاخمة لها في محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن المستشفى سيمثل طفرة نوعية في جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

مركز طب أسرة المزينة

وتابع الدكتور أحمد السبكي، زيارته الميدانية اليوم: بتفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية الصحية في نويبع بجنوب سيناء، وحرص خلال الزيارة، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية حول آرائهم وأفكارهم المبتكرة، حول استمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء، فضلًا عن استطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، ومستشفيات هيئة الرعاية في المحافظة.

أكثر من 37 ألف خدمة طبية

وأشار السبكي إلى تقديم أكثر من 37 ألف خدمة طبية في مركز طب أسرة المزينة، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 8.2 ألف ملف فردي وأكثر من 2.4 ألف ملف عائلي للمنتفعين بالخدمات في المركز، وأضاف أن المركز قام أيضًا بتقديم أكثر من 9.8 ألف خدمة ضمن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وكذلك صرف أكثر من 28 ألف جرعة دوائية.

وشدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى والمنتفعين بالخدمات في مركز طب أسرة المزينة، كما أكد أن رضاء المنتفعين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية، وأساس تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، في محافظة جنوب سيناء، استهلها باللقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ثم تفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة، تلاها تفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية بنويبع في المحافظة.