وفد «جايكا» اليابانية يزور منشآت الرعاية الصحية في بورسعيد والإسماعيلية

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وذلك بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، شملت مستشفى النصر التخصصي، ومركز صحة أسرة العرب، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة بالإسماعيلية، وذلك بهدف الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك بما يرمي لتطوير الدعم الفني والتقني بما يتلاءم مع كل المستويات، ويضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

تنوع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وفي غضون الزيارة، تفقد الوفد أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، وتم التعرف على الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت سواء خدمات الرعاية الأولية المُقدمة بمركز صحة أسرة العرب، بدءًا من من طبيب الآسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت.

كما تم التعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والتي تقدم الخدمات ذات المستوى الأعلى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتعرف على آليات ومفهوم الإحالة، وذلك من خلال المرور علي أقسام المستشفي والتعرف على أنشطة الجودة وسلامة المرضى ونتائج تطبيق «5S . Kaizen»، والفوائد العائدة من تطبيق مشروعات الجايكا للجودة داخل منشآت الهيئة، كما تم الوقوف على أثر تطبيق مشروع التعاون الفني لتحسين الجودة وسلامة المرضى «EH-QIPS»، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة سلامة المرضى في المستشفيات المصرية، وذلك من خلال زيارة مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، والتعرف على نتائج التطبيق على أرض الواقع.

تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع التعاون المصري الياباني

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ستشهد 2024 تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع التعاون المصري الياباني، لتطوير جودة الرعاية الصحية ونقل الخبرات و البعثات بالتعاون مع «جايكا»، مثمنًا الدور الفعال والتعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأشاد رئيس الوفد بمستوى جودة الخدمات الطبية المتقدمة والمتميزة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية التى قمنا بزيارتنا، وهو ما يبرهن على إقبال وثقة المواطنين في المنظومة الجديدة، وتابع: «شاهدنا بأعيننا تطبيق حقيقي لمفاهيم الجودة الشاملة ورعاية المرضى و لاحظنا إنعكاسات إيجابية لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التعاون المشترك المصري الياباني على مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون بين جايكا وهيئة الرعاية الصحية المصرية».

نشر ثقافة التغيير والتكيف

كما ثمَّن أعضاء وفد «جايكا» التحدي الكبير الذي تواجهه الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير والتكيف مع النظام الصحي الجديد في المقابل من العديد من العادات والتقاليد والنظم القديمة كأحد أكثر التحديات التي تواجهها الهيئة وخصوصًا في إقليم جنوب الصعيد، ونوه الوفد بأن إنشاء وحدة خاصة للاهتمام بالاستقصاء والتعرف على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع هي نقطة تحول رئيسية لشكل تقديم الخدمة الطبية.

وثمَّن الوفد التحدي الكبير الذي تحملته الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير بين مقدمي الخدمات و كذلك متلقي الخدمات مشيدًا بالسياسات المبتكرة لتعزيز مأسسة النظام الصحي المصري الجديد المبنى على الحوكمة الرشيدة و الجودة الشاملة.

هذا، وشمل الوفد المشارك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كلا من تكاهاشى سونوكو نائب رئيس جايكا، وسياكى تومومي، مساعد رئيس جايكا، وتوبي ماكوتو مستشار جايكا بمكتب جايكا الرئيسي باليابان، وشيتو ماسو مستشار جايكا، وتوسودا كاناكو، خبير ومنسق الشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة.

وكان في استقبال الوفد ومرافقته أثناء الزيارة بالمحافظتين عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية ضم الدكتورة مروة طه مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوي، والدكتورة مي أبو الفتوح مسؤول محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مازن علاء الدين المشرف العام على إدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة،ومن وزارة المالية محمد وائل، وولاء علي.