مقتل جندي إسرائيلي من أصول فلسطينية خلال العدوان على غزة.. «افتخر بخدمته في جيش الاحتلال»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 24 ضابطًا وجنديًا على يد الفصائل الفلسطينية، في معارك ضمن العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، إذ تفاجأت مجموعة من جنود الاحتياط باللواء 261، بانفجار المبنى الذي فخخوه، فوق رؤسهم، إذ فخخ الجنود المبنى بناء على طلب من جيش الاحتلال ضمن خطة تفخيخ 10 مبانٍ استعدادا لتفجيرها، وفاجأهم أحد عناصر الفصائل بقذيفتي «آر بي جي»، الأولى نحو دبابة كانت تؤمن المبنى، أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.

مقتل جندي من أصول فلسطينية يخدم في جيش الاحتلال

المفاجأة التي كشفتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن أحد قتلى جنود جيش الاحتلال، من أصول عربية فلسطينية، وهو أحمد أبولطيف، البالغ من العمر 26 عاما، الذي يخدم في جيش الاحتلال كمقاتل احتياط، في الكتيبة 8208، الفرقة 261.

«أبولطيف»، المعروف بين العديد من الطلاب في جامعة بن غوريون، حيث عمل كطاقم أمن، ترك وراءه زوجة وابنة تبلغ من العمر 11 شهرًا ووالديه و11 أخًا.

وكان الجندي الذي يخدم كبدوي في جيش الاحتلال، كتب منشورا عبر حسابه على «فيس بوك»، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، أكد فيه فخره بالخدمة في جيش الاحتلال: «أنا فخور بكوني بدويًا خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي».