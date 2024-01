الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير التراث في غزة.. حرب على التاريخ

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون مستودعاً يحوي قطعا أثرية قديمة في غزة، في استباحة واضحة لتراث وتاريخ الشعب الفلسطيني، فيما لم يتضح من الفيديو مكان الموقع في القطاع.

ونشر المقطع لأول مرة على صفحات مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوسيدو، بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ«العربية نت».

وخرجت منظمة «عمق شبيه» وهي منظمة إسرائيلية معنية بشؤون الآثار، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، وقالت «إن الجنود كانوا برفقة موظف من سلطة الآثار الإسرائيلية». متابعة: «يبدو أن نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، يتفقد الآثار في غزة، وقد احتفل المدير باكتشاف المجموعة بعبارة: «رائع»، فيما لم يعرف بعد ما هي نوايا الهيئة بشأن المجموعة.

