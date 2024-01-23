الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير التراث في غزة.. حرب على التاريخ

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون مستودعاً يحوي قطعا أثرية قديمة في غزة، في استباحة واضحة لتراث وتاريخ الشعب الفلسطيني، فيما لم يتضح من الفيديو مكان الموقع في القطاع.

ونشر المقطع لأول مرة على صفحات مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوسيدو، بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ«العربية نت».

عمق شبيه تنتقد موقف هيئة الآثار الإسرائيلية

وخرجت منظمة «عمق شبيه» وهي منظمة إسرائيلية معنية بشؤون الآثار، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، وقالت «إن الجنود كانوا برفقة موظف من سلطة الآثار الإسرائيلية». متابعة: «يبدو أن نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلية، يتفقد الآثار في غزة، وقد احتفل المدير باكتشاف المجموعة بعبارة: «رائع»، فيما لم يعرف بعد ما هي نوايا الهيئة بشأن المجموعة.

1. In a post by the Director of the Israel Antiquities Authority showing his deputy was sent to examine antiquities in Gaza, the director celebrated the "discovery" of a collection with a "wow". While it is not yet known what the Authority's intentions regarding pic.twitter.com/DNhx3Yklgo — Emek Shaveh (@EmekShaveh) January 21, 2024

وانتقدت المنظمة الإسرائيلية احتفالات هيئة أثار الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على تدمير مئات المواقع التاريخية والأثرية والتحف الفلسطينية منذ بداية العدوان، قائلة «إن ما يسمى اكتشافا لمجموعة في سياق حرب دمرت مئات المواقع التاريخية والأثرية والتحف، ليس سببا للاحتفال»، مشددة على أنه «لا يُسمح لدولة إسرائيل بالاستيلاء على قطعة واحدة من الآثار الموجودة في غزة، والتي تعود ملكيتها لشعب غزة».

هيئة الآثار تزعم ترك الآثار مكانها في غزة

وردت هيئة الآثار الإسرائيلية على المنظمة لتوضيح الغرض من زيارة نائب مديرها إلى غزة، إذ زعمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب منهم فحص مخزن في غزة يحتوي على قطع أثرية تظهر أنها قد تكون قديمة، وبالفعل تم فحص أولي لها من أجل تقديم تقرير مكتوب إلى الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب، وزعمت الهيئة أنهم تركوا القطع الأثرية في مكانها، فيما طلبت هيئة الآثار من الجيش الإسرائيلي حماية القطع الأثرية في الموقع.

تدمير أكثر من 200 موقع أثري في غزة منذ 7 أكتوبر

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في غزة من أصل 325 موقعا في القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي. فيما أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في 21 نوفمبر الماضي إن إسرائيل تتعمد تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية بغزة، في «استهداف صريح للإرث الحضاري الإنساني».