بعد مقتل 24 ضباطا وجنديا في غزة.. ماذا قال قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي؟

يوم أسود شهدته تل أبيب خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نحو 24 ضابطًا وجنديًا على يد الفصائل الفلسطينية في معارك قطاع غزة.

وحول تفاصيل الواقعة، أعلنت وسائل أعلام عبرية، أن مجموعة من جنود الاحتياط باللواء 261 تفاجأوا بانفجار المبنى الذين فخخوه فوق رؤسهم، بعد وصولهم لمنطقة المغازي وسط قطاع، إذ فخخ الجنود المبنى بناء على طلب من جيش الاحتلال ضمن خطة تفخيخ 10 مبانٍ استعدادا لتفجيرها بالتعاون مع الوحدة الهندسية، وبينما هم على وشك الانتهاء أطلق أحد عناصر الفصائل قذيفتي «ار بي جي» الأولى نحو دبابة ميركافا كانت تؤمن المبنى، أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من فيهما.

ماذا قال نتنياهو على واقعة مقتل 24 ضابطا وجنديا؟

وعلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين على الحادث الذي قتل فيه 24 ضباطا وجنديا من جنود الاحتلال، على رأسهم رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، الذي قال: «صباح صعب على التحمل»، مقدمًا التعازي لأهالي القتلى، وفقا لـ«سكاي نيوز».

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، أكد أيضًا أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة، قائلا: «عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة»، مضيفًا: «علينا استخلاص العبر من الحادثة، وألا نوقف الحرب حتى النصر الحازم.. علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة»، وفقًا لتصريحاته على موقع «إكس».

وزراء ومعارضون يعلقون على واقعة المغازي

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت: «قلوبنا تتوجه إلى العائلات»، بينما قال عضو الحكومة الإسرائيلية المصغرة بيني غانتس: «في هذا الصباح الصعب. نذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب»، بينما قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: «صباح صعب لا يطاق».