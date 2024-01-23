مسيرة في المنيا احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عصر اليوم الثلاثاء، مسيرة مشي، شارك فيها عدد كبير من الشباب والطلاب، والعاملون بالمديرية، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وكيل وزارة الشباب يتقدم المسيرة

وتقدم المسيرة مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد مصطفى، وسوسن فرغلي وكيلا المديرية، والتي جابت ملاعب نادي المنيا الرياضي عدة مرات.

وقال «عكاشة»، إن المسيرة تأتي لإحياء ذكرى 25 يناير المجيدة، وتقديراً لجهود رجال الشرطة المصرية في حماية مقدرات الوطن وشعبه وحدوده، وعملهم ليلاً ونهارا على استقرار الأمن والأمان.

أنشطة وفعاليات في المناسبات الوطنية

وأضاف «عكاشة»، أن المسيرة تأتي أيضًا في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المديرية بمناسبة هذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوب المصريين.

وأشاد المشاركون في المسيرة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمن والاستقرار، مؤكدين أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر، وهتفوا بشعارات تعبر عن حبهم للوطن، وتقديرهم للشرطة المصرية.