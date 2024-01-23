«الإحصاء»: 14% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وروسيا، والتي أكدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 543 مليـون دولار خـلال نفس الفترة من عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، وبلغت قيمـة الواردات المصرية من روسيا 4.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023

1. خضر وفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 20.3 مليون دولار.

3. حبوب واثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار.

5. ألبان بقيمة 7.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023

1- حبوب بقيمة 2.5 مليار دولار.

2- شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2 مليون دولار.

3- حديد وصلب بقيمة 555 مليون دولار.

4- وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2 مليون دولار.

5- خشب ومصنوعاته بقيمة 276.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.

تحويلات المصريين العاملين بروسيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.4 مليون دولار خـلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6% .

عدد سكان مصـر 105.9 مليـون نسمـة

وسجـل عدد سكان مصـر 105.9 مليـون نسمـة عام 2023، بينمـا سجل عدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2023.

وبلـغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقاً لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.