«علشان تحافظ على صحتك».. 7 فواكه تقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ربما يصيبك بالكثير من الأمراض الخطيرة، أولها الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولا يعرف الكثيرون، أن هناك بعض الفواكه التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم، لاحتوائها على مركبات طبيعية، بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي.

الدكتور محمد مرعي، أخصائي التغذية، أكد لـ«الوطن»، أن هناك بعض الفواكه تقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتقي القلب من الأمراض والدماغ من السكتات، وهي كالتالي:

فواكه تقلل الكوليسترول الضار في الدم

1- العنب

يساعد العنب في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف.

2- الفراولة

تحتوي الفراولة على ألياف وبوتاسيوم، وهما عنصران يحاربان الكوليسترول الضار، فضلا عن أنها تعمل على تنشيط الدهون الثلاثية المهمة لقياس صحة القلب.

3- البرتقال

البرتقال من الفواكه الغنية بالستيرول النباتي، الذي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 15%، وهو ما يؤثر على صحة القلب، فضلا عن احتوائه على فيتامين سي المهم للجسم.

4- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على حمض الأوليك الذي يساعد على خفض الكولسترول السيئ في الدم، لذلك يجب عليك تناوله.

5- الموز

الموز يساعد في توازن نسب الكوليسترول الضار بالجسم، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية التي تخفض مستوياته.

6- الكمثرى

فاكهة لكمثرى غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، فضلا عن قسامها بالتخلص من الكوليسترول الضار وتحسين الأوعية الدموية، والوقاية من السكتة الدماغية.

7- التفاح

التفاح يحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومضادات الأكسدة التي تقي من أمراض القلب. ونصح الدكتور محمد مرعي، أخصائي التغذية، بضرورة الحفاظ لعى النظام الغذائي المتوازن ما يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار.