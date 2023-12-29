5 خضروات تخفض الكوليسترول وتقتل البكتيريا والفيروسات.. «هتحميك من الشيخوخة»

مع دخول فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد وما يصاحبها من زكام وعطس، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي تسهم في قتل البكتيريا والفيروسات للمحافظة على صحة الجسم من خطر الأوبئة المنتشرة، بحسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية والسمنة.

وأشارت في حديثها لـ«الوطن» إلى 5 أنواع من الخضروات، تساعد بعضها على خفض مستويات الكوليسترول، وقتل البكتيريا والفيروسات، خاصة مع دخول فصل الشتاء.. كالتالي:

- البصل الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تحمي الخلايا من التلف، كما يساعد على محاربة السرطان ويقي من الإلتهابات والأمراض المرتبطة بتقدم العمر، ويحتوي البصل على فيتامين ك الذي يدعم صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تقليل الإصابة بالزهايمر

- البقدونس

من الخضروات الغنية بفيتامين ك وفيتامين سي، وحمض الفوليك والحديد، ويلعب دورًا كبيرًا في تقليل الإصابة بألزهايمر، بسبب غناه باللوتولين.

- الكرنب الأحمر

يحتوي الكرنب الأحمرعلى العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية العامة للجيم، أهمها فيتامين سي الذي يلعب دوراً كبيرًا في تقوية المناعة، بالإضافة إلى احتواءه على فيتامين أ والبوتاسيوم والمانجنيز، ويحتوي الكرنب الأحمر على صبغة الأنثوسيانين التي تحد من الإصابة بأمراض القلب، وتقي من أمراض الشريان التاجي.

تعزيز صحة القلب والعين

- الجرجير

من الخضروات الهامة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مثل الكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، بما يجعله مفيدًا لعلاج الالتهابات والوقاية من الشيخوخة، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على بشرة صحية ، وتعزيز صحة العين والقلب.

- الفجل

يحتوي الفجل على كميات وفيرة من البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، وهو من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة بما يمنه نمو الخلايا السرطانية خاصة في القولون والمثانة.