10 معلومات عن حملة ترشيد المياه بأسوان.. توفر 50% من الاستهلاك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بالحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وجرى تكليف المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ هذه الحملة.

وتشمل الحملة تركيب قطع معدنية موفرة في مصادر المياه المختلفة، مثل حوض الوجه ودش الاستحمام والمراحيض، بهدف تحقيق توفير كبير في استهلاك المياه.

وترصد الوطن 10 معلومات عن حملة ترشيد استهلاك المياه في أسوان.

1. حملة ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب بأسوان فرع الإسكندرية.

2. تشمل الحملة تركيب قطع معدنية موفرة للاستهلاك في مصادر المياه.

3. تأتي الحملة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

4. تكليف المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ الحملة.

5. تكليف محمد عبد العزيز، رئيس القطاع التجاري بفرع شركة مياه الشرب بأسوان، بتنسيق الحملة.

6. يشارك في الحملة الدكتور إسلام علي إبراهيم، مدير عام التسويق بشركة مياه الإسكندرية، وحسين أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسويق بفرع شركة مياه الشرب بأسوان.

7. بدء تطبيق الحملة بمحافظة أسوان بمركز الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب.

8. تعمل القطع الموفرة على توفير 50% من استهلاك المياه.

9. تدريب الفنيون بمركز القلب بأسوان على التعامل مع القطع الموفرة وصيانتها بشكل دوري.

10. توزيع شهادات تقدير على الفنيين المدربين، ومن المقرر تعميم الحملة في مختلف القطاعات والشركات والمصانع والمنازل بمحافظة أسوان.