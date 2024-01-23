قراصنة يخترقون شاشات السينما في تل أبيب: «لن نمنحكم السلام»

تفاجأ الإسرائيليون خلال حضورهم لعرض سينمائي بإحدى السينمات في تل أبيب برسالة صادمة قبل عرض الفيلم، ما دفع المسؤولين عن السينما إلى تقديم بلاغ لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بورود رسالة تهديد للمستوطنين.

رسالة تهديد على شاشات السينما

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإن سينما ليف في تل أبيب تفاجأت برسالة تٌعرض على الجمهور بدلًا من الفيلم، وبدأت الشرطة تحقيقًا عاجلًا في الواقعة.

وتبين أن قراصنة مؤيدين للحقوق الفلسطينية تمكنوا من اختراق نظام شاشات الإعلانات في دور السينما وعرضوا صورا من هجوم 7 أكتوبر إلى جانب عبارات تهديد باللغة العبرية: «أيها الأغبياء، كلكم قتلة إرهابيون، أنتم جبناء، ستتحملون مسؤولية مئات الأطفال الأبرياء الذين ماتوا في غزة. لن نمنحكم السلام، حتى في دور السينما لدينا، حتى تنتهي مجازركم. سندمركم جميعاً. سنحد من وصولكم إلى الإنترنت والخدمات المصرفية، الله معنا».

وتشن قوات الاحتلال عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال.