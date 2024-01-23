الكنيسة الكاثوليكية تهنئ محافظ أسوان بالعيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الراعي المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، الأب أمجد عزت، والوفد الكنسي المرافق له في زيارة جاءت للتهنئة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 53 للمحافظة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن شكره وترحيبه بالزيارة، مؤكدًا أهمية التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة.

المحافظ: التعايش السلمي يعكس أخلاق المصريين الحميدة

وأشار المحافظ إلى أن الترابط الوطني والتعايش السلمي يعكسان الأخلاق الحميدة التي تتسم بها المصريين جميعًا، وتعد هذه القيم هي الأساس الصلب الذي يتوارثه الأجيال.

وأكد محافظ أسوان، أن روح الإخاء والمحبة والتعاون تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وتسهم في حركة التنمية والتعمير في مصر.

وأشاد اللواء أشرف بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لمواجهة التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في مستقبل مشرق مليئ بالخير.

معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية

من جهة أخرى، تفقد محافظ أسوان فعاليات معرض «أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية»، والذي تشهده المحافظة بحضور عدد كبير من العارضين من جميع المحافظات، مشيدا بالدور الذي تلعبه الفنون في تنشيط السياحة حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من أهل أسوان وزوارها.