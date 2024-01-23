آمال مثلوثي تحتفل بألبومها الجديد في الأهرامات 9 فبراير

تستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في الأهرامات، وذلك مساء الجمعة 9 فبراير المقبل.

وتعد هذه الإطلالة هي الحفل الأول الرسمي لمثلوثي في مصر، وأجدد ظهور جماهيري لها في القاهرة بعد غياب سنتين، كما تعد أولى حفلات جولتها العالمية للاحتفال بألبومها الجديد.

الألبوم يضم 11 أغنية

واختارت آمال مثلوثي الاحتفال بالعرض الحي الأول لألبومها الجديد «مرأة» أو «مرا» باللهجة التونسية، والذي يضم في جعبته 11 أغنية، ظهرت أولى أغانيه بكليب صوتي، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة، بجانب العرض الأول لأغنيتها آمال مع الموزع الموسيقي والدي جي مولوتوف.

ويعد ألبوم مرا أول ألبوم غنائي عربي يكون فريق العمل فيه بالكامل نساء، من الشعراء والملحنين والموزعين وحتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.