مصر توقع الاتفاق الإطاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستفادة من البرامج الأوروبية الفنية

وقّع سامح شكرى وزير الخارجية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، الاتفاق الإطارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، لتعزيز استفادة مصر من عدد من البرامج الأوروبية الفنية، وذلك على هامش الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

«بوريل»: مصر تدعم غزة بشكل مباشر وليست مجرد شريك استراتيجى فى بناء السلام فى الشرق الأوسط بل فاعل استراتيجى

وأكد جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، أن مصر ليست مجرد شريك استراتيجى فى بناء السلام فى الشرق الأوسط بل فاعل استراتيجى، لذلك لا يمكننا المضى قدماً بدون مشاركة مصر واتفاقها، فهى كانت فاعلة فى بناء السلام مع إسرائيل بعد سنوات عدة من الحرب، وهى تدعم وتوفر الدعم لغزة ودورها ليس فقط بالسماح بعبور الدعم لكنها تقدم ذلك الدعم.

وأضاف «بوريل»: «مصر تدعم غزة بشكل مباشر، وفى أى عمليات فى بناء السلام مصر عليها أن تلعب دوراً استراتيجياً فى العالم العربى والعالم الإسلامى وأيضاً علاقاتها بنا فى الاتحاد الأوروبى، وأريد التحدث عن تنفيذ حل الدولتين وعملية السلام، وأعتقد أنه من المهم إطلاق الأسماء على الأشياء، أعضاء الاتحاد الأوروبى يرون أن حل الدولتين طريقة لإحلال السلام، لذا دعونا نتحدث عن الهدف وبدء العجلة السياسية وتنفيذ هذا الحل الذى سنستمر عليه، إسرائيل ليس لديها حق الفيتو فى الأمم المتحدة التى أقرت حق تقرير المصير للفلسطينيين ولا يمكن لأحد أن ينقد ذلك».

جاءت تصريحات «بوريل» فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى وأوليفيرا فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الجوار، على هامش أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى عقد أمس الثلاثاء ببروكسل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفير بدر عبدالعاطى سفير مصر ببلجيكا، وكريستين بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والسفير عمر أبوالعيش أمين عام الأمانة الفنية للشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

من جهته قال أوليفيرا فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الجوار، إن عصراً ذهبياً يبدأ فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن مصر أثبتت كونها شريكاً ثابتاً ويُعتمد عليه بالفعل فى المنطقة التى تواجه الكثير من التحديات، وهناك فرص ناقشناها وفرص أخرى اتفقنا على تعميقها واستغلالها على أكمل وجه، وتم الاتفاق على أن الأزمات فى المنطقة كبيرة للغاية.

«فارهيلى»: عصر ذهبى يبدأ فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.. وازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شىء لدى أوروبا

وأضاف «فارهيلى»: «ازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شىء لدى أوروبا وأنا مسرور لذلك ونبنى معاً من خلال تعاوننا وفى آخر عدة سنوات وضعنا شراكتنا وشراكة عميقة وشاملة نأمل توقيعها فى أسرع وقت، وقد ذكر الوزير سامح شكرى الكثير من القضايا التى ناقشناها مثل نجاح خطة الاقتصاد وهى استثمار ٩ مليارات دولار فى مصر سواء فى الغذاء أو الطاقة والاقتصاد المستدام ونحن فخورون أن من ضمنها قمنا بتخصيص أكثر من ٥ مليارات للاستثمار فى مصر وهذا يشجعنا على المضى قدماً فى خطة الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة، والمؤتمرات توفر فائدة كبيرة والاتحاد الأوروبى هو المستثمر الأول فى مصر، وشركات الاتحاد الأوروبى استثمرت فى مصر، ونحن فخورون بأننا الشريك التجارى الأول مع مصر بـ٧٠٪ من التجارة التى تقوم بها مصر، وناقشنا ملفات الطاقة ومذكرات التفاهم، وإمدادات الغاز».

«شكرى»: ناقشنا مع شركائنا الأوروبيين الوضع فى قطاع غزة.. ونسعى لتعميق الحوار فى جميع القضايا السياسية والاقتصادية.. وسنزيد من التعاون فى التعامل لبناء القدرات فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

من جهته أعلن سامح شكرى وزير الخارجية أن هناك تعاوناً مثمراً مع الشركاء فى أوروبا فى جميع المجالات.

وتابع وزير الخارجية: «ناقشنا وشركاؤنا الأوروبيون الوضع فى قطاع غزة، وسنستمر فى التعاون الثنائى ومناقشة وحل القضايا المتعلقة بالإقليم وخاصة الوضع فى قطاع غزة وركزنا على العلاقات الثنائية هناك لدعم وتعزيز التعاون وبدء علاقات من شأنها أن تدعم استقلالنا ونحن نقدر بشدة الدعم الذى يعطيه الاتحاد الأوروبى لنا».

وتابع: «سنستمر فى العمل على ستة محاور تؤكد التعاون بأكمله من الاقتصاد والاجتماع والسياسة وهى ذات فائدة لكلا الطرفين، وتحدثنا مطولاً عن الأزمات فى الشرق الأوسط، وأيضاً فى الوضع الحالى فى أوروبا وتعميق الحوار فى جميع القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا مثل الهجرة، وسنزيد من التعاون بيننا فى التعامل لبناء القدرات فى مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وعبر «شكرى» عن تقديره للاتحاد الأوروبى، للحصول على علاقات أكثر تأثيراً وأكثر فاعلية وأن يستمر العمل عليها والوصول لهذا المستوى من التفهم.

وقال: «نعتقد أن هذا فيه أفضل مصلحة لنا وللاتحاد الأوروبى وأنتم شريك معتمد وتقرون أن العلاقات مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة وسنستمر فى المضى قدماً فى ذلك وتحقيق شراكة مستدامة وفعالة للتعامل مع الأزمات المشتركة والحصول على منفعة أفضل وقضايا مختلفة لتعزيز العلاقات على الصعيد الشعبى وكل العلاقات».

وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، التقى صباح أمس الثلاثاء، مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى «دافيد ماك ألستر»، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، للتشاور حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء أعاد التأكيد على الأهمية التى يوليها الجانبان لتعزيز التواصل بين مصر والبرلمان الأوروبى، وفتح قنوات للحوار المباشر والبنّاء يستند إلى أسس الصداقة والاحترام المتبادل. كما أكد «دافيد ماك ألستر» على دعم البرلمان الأوروبى ولجنة الشئون الخارجية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ضوء الدور المحورى والإقليمى لمصر فى تعزيز أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عما ستسهم به هذه الخطوة فى فتح مسارات جديدة للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذا، وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية إلى التقدير الذى تحظى به مصر داخل مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وإجماع هذه المؤسسات على أهمية ترفيع العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبى.

هذا، وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد أيضاً الترحيب بالزيارات المتبادلة مع التيارات السياسية بالبرلمان الأوروبى، وما تسهم به فى توضيح الرؤية إزاء مصر سواء على الصعيد الداخلى أو فى إطار محيطها الجغرافى ودورها الإقليمى الحيوى فى المنطقة، حيث أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تثمينه للزيارة التى قام بها إلى مصر خلال العام الماضى، وما تضمنته من نقاشات معمقة حول التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية على كافة الأصعدة، إلى جانب أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأردف السفير «أبوزيد» أن تطورات الأزمة فى غزة استحوذت على شق كبير من اللقاء، حيث حرص رئيس لجنة الشئون الخارجية على التعرف على تقديرات وزير الخارجية لسبل حلحلة الأزمة ونتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن نتائج لقاءاته مع وزراء الخارجية ومسئولى الاتحاد الأوروبى خلال أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى الذى انعقد أمس الأول الاثنين.

ومن جانبه، استعرض الوزير «شكرى» بشكل تفصيلى محددات الموقف المصرى إزاء هذه الأزمة، وكذلك الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، ما تفرضه من حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى بشكل كامل ومستدام.

هذا، وثمّن رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدور الذى تلعبه مصر فى حل الأزمة الكارثية الراهنة فى قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مؤكداً ما تمثله مصر من ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم لجنة الشئون الخارجية للدور المصرى وتعويلهم عليه لإنهاء هذه الأزمة. كما تناول اللقاء تبادل التقييمات بشأن التطورات التى يشهدها أمن الملاحة الدولية فى البحر الأحمر ارتباطاً بالأزمة فى غزة، وكذلك الأوضاع فى السودان.

هذا، واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أهمية استمرار قنوات التواصل بينهما بهدف التشاور والتنسيق الوثيق حول التحديات المشتركة التى تواجه الإقليم.

كما التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، أمس الأول الاثنين، بالسيدة «يلفا يوهانسون» المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حالياً إلى بروكسل لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

واستعرض وزير الخارجية باستفاضة النهج الشامل الذى تتبناه مصر فى التعامل مع موضوعات الهجرة، بما يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من تداعياتها من خلال التصدى للأسباب الجذرية التى تدفع بها. كما أبرز «شكرى» اهتمام الجانب المصرى بتعزيز التعاون الثنائى مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج للتدريب والتعليم الفنى والمهنى لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية، بما يسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل.

فى سياق متصل، أبرز سامح شكرى خلال اللقاء التحديات والأعباء التى تتحملها مصر فى ضوء استضافتها لتسعة ملايين لاجئ ومهاجر يتلقون الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين. ومن هذا المنطلق، نوه «شكرى» إلى أهمية زيادة الدعم الأوروبى المقدم لمصر فى مجال الهجرة بما يتناسب مع الأعباء التى تتحملها مصر ويعكس النجاح الذى حققه النموذج المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى نتج عنه وقف كل مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة من مصر إلى أوروبا منذ عام ٢٠١٦.

والنقاش تطرق أيضاً إلى تداعيات الأزمات فى السودان وليبيا والأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض الوزير شكرى الجوانب السياسية والأمنية لتلك الأزمات، ملقياً الضوء على الجهود المصرية التى قامت بها كافة الجهات الوطنية للتعامل مع تداعياتها. واتصالاً بتطورات الأوضاع فى قطاع غزة، جدد وزير الخارجية موقف مصر الراسخ بشأن استمرار رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على هذا النحو كانت وستظل مرفوضة فلسطينياً ودولياً ومصرياً.

وفى ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية والمسئولة الأوروبية على تبادل الرؤى بشأن آليات تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها، حيث أشادت «يوهانسون» بهذا التعاون، وتم التطرق لموضوع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذى أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال لقائهم مع السيد وزير الخارجية أمس الأول الاثنين فى بروكسل، دعمهم الكامل له.

وقد حرص كل من السيد سامح شكرى والمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة على تناول المحور الخاص بالهجرة فى الشراكة الاستراتيجية فى المباحثات.

ويعتبر مجلس الشراكة من أهم أهدافه التركيز على العلاقات الثنائية، بما فى ذلك التعاون لتعزيز الاستقرار فى مصر وفى الاتحاد الأوروبى - بما فى ذلك حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة - فضلاً عن التعاون فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بدءاً من الاستثمارات إلى البيئة والهجرة، والطاقة، وسيتناول مجلس الشراكة أيضاً شئون السياسة الخارجية، بما فى ذلك عدد من الأزمات الإقليمية.

وجدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتى بعد التزام الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة بمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة التحديات المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة لكلا الشريكين.

كما تطرق الاتحاد الأوروبى ومصر لمناقشة المبادرات الجارية التى تهدف، فى إطار اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة، إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ومرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، والمساعدة فى التخفيف من تأثير الأزمات الحالية فى مصر.

وعلى هامش زيارته الحالية التى يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التقى سامح شكرى وزير الخارجية مع ينس ستولتنبرج سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى (الناتو)، مساء الاثنين.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتى فى إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائى وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء أعاد التأكيد على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والحلف، وتثمين مستوى التعاون القائم، وهو ما انعكس فى زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الماضى.

وقد تطرق المسئولان إلى سبل تعميق آليات التشاور المتبادل تجاه القضايا محل الاهتمام، والجهود الجارية لتدشين برنامج الشراكة المصمم بشكل فردى Individually Tailored Partnership Program (ITPP)، الذى ينظم العلاقات بين الجانبين.