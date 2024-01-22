وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل جولته الأوروبية، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد سامح شكري، خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه التقى المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون؛ حيث تم النقاش على التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، وذلك بحلول عام 2030، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.

وبشأن الأزمة الفلسطينية، أضاف وزير الخارجية أن هناك توافق عام على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هناك دعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ منعا من توسيع رقعة الصراع بين الأطراف.

وقال سامح شكري إن هناك موقف غريب من بعض الدول التي لم تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الدول تحمل مسؤولية ما يحدث في لقطاع من انتهاكات وإراقة للدماء، معلقا: «حان الوقت لتنفيذ التوافق الدولي لحل الدولتين».

وحول موقف مصر من الأزمة، وتابع شكري: «مستمرون في تناول الأمر من منظور مبادئ لا نحيد عنها، ومصر تتطلع دائما لحل الأزمة من خلال المحادثات الدولية مع الشركاء الدوليين»، منوها أن الأزمة تقتضي وقف دوائر العنف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من خلال وجود إرادة سياسية.

وبشأن جولة وزير الخارجية، أردف أن اليوم الأول يشمل لقاءات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد المجلس الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر إلى تنوع الاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكات الاستراتيجية الشاملة، مع التركيز على مجالات تدر بعوائد على الجانبين مع التواصل الدائم مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والثقافية.

واختتم وزير الخارجية: «نلتقي مع الشركاء الدوليين لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب، باعتبار أن مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونتناول قضايا ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة التأكيد على وقف إدخال النار وإدخال المساعدات، واتخاذ إجراءات محددة لمنع ورفض فكرة تهجير الفلسطنيين».

وبشأن توقعات وزير الخارجية عن مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، علق قائلا: «توقعاتي فوز المنتخب بجدارة وإسعاد الجماهير اليوم».