«تعليم الكبار».. محو أمية 5 ملايين مواطن وإصدار أكثر من مليون شهادة في 10 سنوات

سعت الدولة لمحو أمية المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ فى استكمال التعليم بالمدارس، وظهرت ملامح اهتمام الدولة بتعليم الكبار فى كتاب «حكاية وطن»، الذى أعده مجلس الوزراء، تزامناً مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وتضمن إنجازات وزارة التربية والتعليم لوضع برامج رعاية للمتميزين والنابغين، وفى ملف محو الأمية وتعليم الكبار، تم إطلاق استراتيجية الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية بحلول عام 2030، حيث تم محو أمية 5 ملايين مواطن، وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية خلال 10 سنوات.

وأكدت وزارة التعليم العالى، فى تقرير لها، أن جهود الجامعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، نجحت فى محو أمية ما يقارب المليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم 948432 متحرراً من الأمية، مشيرة إلى مضاعفة أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات، وهو ما يُنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام المقبلة، وصولاً للهدف المنشود: «مصر بلا أمية عام 2030»، بسواعد أبنائها وشبابها فى الجامعات المصرية، موضحاً أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما أسهم فى حصول مصر على جائزة اليونيسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

وقال د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إن مشكلة الأمية فى الوطن العربى ما زالت تعوق مسارات التنمية المختلفة «الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية»، مؤكداً أهمية توحيد جميع جهود الدول العربية للقضاء على الأمية، وسد منابعها فى وطننا العربى، وإتاحة فرص التعلّم مدى الحياة أمام المتحررين من الأمية، وأكد الوزير أن قضية محو الأمية تأتى على رأس أولويات العمل الجامعى خلال الفترتين الحالية والمقبلة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهاً بزيادة جهود الجامعات فى محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلاً لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة. من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإجراءات التى اتخذتها الجامعات المصرية لزيادة تفعيل مشاركتها فى المشروع القومى لمحو الأمية تضمنت توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية الحكومية، وإنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بكل جامعة، يكون حلقة وصل مع الهيئة، وتنظيم قوافل إعلامية تنموية وتوعوية تجمع بين هيئة تعليم الكبار والجامعات، وإنشاء وحدات لمحو الأمية بالكليات الإنسانية التى يشترك طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالمجلس الأعلى للجامعات لمُتابعة مشاركة طلاب الجامعات فى المشروع القومى لمحو الأمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن جهود الجامعة وغيرها من الجامعات خلال الفترة الماضية فى التعامل مع قضية محو الأمية كانت جيدة جداً، بعد إلزام طلاب الجامعات بمحو أمية 5 مواطنين على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية، خاصة كليات القطاع التربوى، مؤكداً أن الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة فى هذا الملف، وأضاف أن الجامعات المصرية حققت، بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، إنجازاً كبيراً فى محو أمية آلاف المواطنين، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتكون مصر 2030 بلا أمية. وكشف الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن إشراك الجامعات الحكومية فى محو أمية غير المتعلمين أمر إيجابى، ويسهم فى تعزيز دور الجامعات الحكومية المجتمعى والتنموى الذى يهدف فى النهاية إلى خدمة المجتمعات المصرية بمختلف فئاتها، مؤكداً أن تعليم الطلاب على الخدمة فى المجتمع أمر إيجابى يُسهم فى تعزيز قدرات الطلاب العلمية والتدريبية.