مبادرة محو الأمية التكنولوجية: ورش عمل مجانية لتنمية مهارات الطلاب

تسعى مبادرة «SkillUp» لتعليم التكنولوجيا للطلاب مجانًا، حيث تقدم مجموعة من الورش التدريبية في مجالات مختلفة، من البرمجة والتصميم والعلاقات العامة وغيرها.

وقالت مريم بدر، إحدى مؤسسي المبادرة، إنَّ المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وزيادة معرفتهم العلمية والعملية، وذلك من خلال تقديم ورش عمل مجانية من الطالب للطالب.

وأوضحت مريم بدر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنَّ الكورسات أو الورش مكونه من مستويات مختلفة من البداية حتي التطور، ويتم إعداد الطالب للمعرفة بأساسيات المجال للوصول لمرحلة التطوير التكنولوجي ومعرفة الكثير عن المجال بدون تكلفة.

وأضافت أنَّ المبادرة تتكون من 360 فردًا، ويتمّ التدريب أوف لاين بالحرم الجامعي أو مكان قريب من جامعة الأزهر.

تعد مبادرة «SkillUp» فرصة مميزة للطلاب لتعلم التكنولوجيا مجانًا، حيث توفر لهم مجموعة من الورش التدريبية في مجالات مختلفة، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل.