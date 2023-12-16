إطلاق قوافل محو الأمية في حدائق القبة خلال ديسمبر الجاري.. الأماكن والمواعيد

أطلق حي حدائق القبة في القاهرة، بالتعاون مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، قافلة لمحو الأمية على مدار شهر ديسمبر، للمشاركة في مبادرة حدائق القبة بلا أمية، على أن تكون جميع الإجراءات مجانا دون أي رسوم، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية 2023.

قوافل محو الأمية

وأشار حي حدائق القبة إلى أن خطط قوافل محو الأمية خلال شهر ديسمبر الجاري، تبدأ يوم الاثنين 18 ديسمبر في مسجد الوسيمي خلف حي حدائق القبة، ثم يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر في مؤسسة جلال أبو الخير بشارع سيدة سرور المتفرع من شارع إسكندر مينا بحدائق القبة، ويوم الثلاثاء 26 ديسمبر في مسجد أبناء الوايلي بشارع وسط البلد بالوايلي الكبير، والأحد 31 ديسمبر في مسجد عين الحياة، والشيخ كشك سابقا بشارع مصر والسودان.

شروط التقديم

وأشار حي حدائق القبة إلى أن الاختبارات تتم من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا لمن هم فى سن 16 عاما فما فوق، ويشترط عند الحضور للاختبار يقدم الممتحن أصل بطاقة الرقم القومي وصورتين من البطاقة، ومن يرغب فى الاستفسار يمكنه الاتصال بإدارة محو الأمية وتعليم الكبار على رقم الهاتف 01141948049، كما يمكن الاستفسار عن كل ما يخص الاختبارات فى مقر محو الأمية بمدرسة الشهيد وليد عبد السميع الابتدائية بشارع أحمد بسيوني بحدائق القبة.